Мер Дніпра: “У мене скоро зупиниться міський транспорт і нікому буде працювати на водоканалах”

Філатов прокоментував скандали про бронювання від мобілізації співробітників онлайн-казино та компаній з доставки піци.

Мер Дніпра у своєму телеграм-каналі відреагував на нещодавній скандал про бронювання працівників онлайн-казино та компаній з доставки піци.

За словами Бориса Філатова, у Дніпрі скоро може зупинитися громадський транспорт та нікому буде працювати на водоканалах та теплоенерго. А все через те, що працівники комунальних підприємств не отримують броні від мобілізації.

Споглядаю, як громадськість лютує у соціальних мережах щодо бронювання від мобілізації співробітників онлайн-казино та компаній з доставки піци. Не знаю подробиць. Не засуджую. Не роблю висновків. Скажу лише одне. У мене скоро зупиниться громадський транспорт і нікому буде працювати на водоканалах та в теплоенерго. А на будь-яку мережеву заправку заїдеш – стоять троє довбограїв, які тобі і бензину наллють, і вікно помиють. Та я сам можу собі і бензину налити, і вікно помити. Тож коротко. Ви ЗА@БАЛИ з таким «бронюванням». А ініціативні товариші з ТЦК теж повинні думати не дупою, а головою. Працівники критичної інфраструктури – це не клітинки у спущених зверху «планах», а ті, хто дає можливість жити в тилу нормальним життям. Зокрема сімʼям тих, хто воює, – написав Філатов.

Скандал з бронюванням від мобілізації – у чому річ?

В Україні розгорівся скандал через бронювання співробітників компаній з доставок піци та онлайн-казино.

Все почалося після того, як у мережі з’явилася копія наказу Мінекономіки про те, що частина працівників кількох компаній, які займаються гемблінгом та доставкою їжі, отримали бронь від мобілізації. Це обурило людей, позаяк на думку українців, ці бізнеси не є критично важливими для оборони та країни, навіть якщо вони платять значні податки. Водночас звичайні робітники, які працюють на більш важливих для підтримання життєдіяльності міст підприємствах, броні часто не отримують.

Згодом на обурення людей відреагувала міністерка економіки України Юлія Свириденко, яка пообіцяла відкликати наказ про бронювання працівників вказаних компаній та переглянути рішення про надання їм відстрочки.

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