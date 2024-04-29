В Днепре сегодня отключат свет до 17:00: все адреса

Важная информация!

Сегодня, 29 апреля, в Днепре в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЕК с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Аллы Горской: 80;

ул. Каунасская (Гродненская): 22;

ул. Национальной Гвардии: 9, 11, 13-А, 17.

Об этом сообщили в горсовете.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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