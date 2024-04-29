В Днепре сегодня отключат свет до 17:00: все адреса

Сегодня, 29 апреля, в Днепре в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЕК с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
Об этом сообщили в горсовете.
Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
Читайте также:
Автор:
В Днепре из-за ремонтных работ образовалась пробка.
Уже в это воскресенье, 5 мая, православные украинцы будут отмечать…
Из-за ремонтных работ часть жителей правого берега Днепра будет временно…
В Днепре совсем скоро заработают фонтаны.
В Днепре из-за ремонтных работ образовалась пробка.
Сотрудники ГСЧС освободили его из ловушки.
Уже в это воскресенье, 5 мая, православные украинцы будут отмечать Пасху. Для верующих она является одним из самых главных праздников в году. Светлое воскресенье символизирует очищение от грехов, обновление и празднуется в память о воскрешении Христа, который отдал свою жизнь…
Из-за ремонтных работ часть жителей правого берега Днепра будет временно без воды.
В Днепре совсем скоро заработают фонтаны.
В Днепре из-за ДТП затруднено движение по улице Степана Бандеры (экс-Шмидта).
Метеорологи объяснили, как возникает "кровавый" закат.
Михаил Фоменко ушел из жизни после продолжительной болезни.
Силач-экстремал стал абсолютным рекордсменом Книги Гиннесса.
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!