На войне погиб 28-летний снайпер Александр Хлестков из Днепропетровской области

На войне погиб 28-летний Герой из Днепропетровской области.

Об этом сообщает Информационный портал Жовтоводского городского совета в Facebook.

11 апреля во время выполнения боевого задания в Купянском районе Харьковской области погиб старший солдат, наш земляк Александр Хлестков. Он родился 16 декабря 1995 года в Желтых Водах. Окончил СШ №8, в 2014 году – Западно-Днепровский центр профессионально-технического образования. Получил профессию столяра. Работал на ЧАО «Гарант Метиз Инвест», – говорится в сообщении горсовета.

Мужчина встал на защиту Родины в 2015 году, заключив контракт с ВСУ. Был призван по мобилизации 28 февраля 2022 года.

Впоследствии мужчина уволился, но в 2024 году снова вернулся на передовую, несмотря на наличие отсрочки от службы.

Жизнь Александра оборвалась во время выполнения боевого задания вблизи Табаевки Харьковской области.

У Защитника на дому остались родители Ольга Викторовна и Александр Александрович, жена Валентина и трое детей: Мила, Роман и Ярослава.

Редакция выражает искренние соболезнования семье, собратьям и близким Защитника Украины.

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