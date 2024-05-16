У Дніпрі 17 травня знову діятимуть графіки відключення світла: коли саме

Поки що живемо з графіками відключень.

17 травня знову діятимуть графіки погодинних відключень для побутових та промислових споживачів.

Але не всю добу, а будуть з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00. За інформацією Укренерго, диспетчери вже дали ліміти для областей.

Це стосується і Дніпра.

Отримати інформацію про те, як саме будуть діяти обмеження споживання у вашому регіоні, можна буде в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго (посилання в першому коментарі), а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Причина обмежень – збільшення споживання електроенергії під час похолодання. Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених росією по українській енергосистемі з 22 березня.

Обсяг обмежень розподілений рівномірно між всіма регіонами. Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

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