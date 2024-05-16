Аварійну стелу на в’їзді до Дніпра на Слобожанському проспекті знесуть

У Дніпрі збираються знести стелу з написом Дніпро, яка знаходиться на Слобожанському проспекті. Конструкція розташована у районі котеджного містечка “Золоті ключі”.
Демонтують стелу через її аварійний стан.
Про це йдеться у проєкті рішення, оприлюдненому на сайті міськради Дніпра.
У зв’язку з аварійним станом стели, що створює загрозу життю та здоров’ю людей або може заподіяти школу майну третіх осіб, з метою запобігти нещасним випадкам та аварійним ситуаціям виконавчий комітет міської ради вирішив надати дозвіл на демонтаж стели, – йдеться у документі.
Зауважимо, раніше на стелі було написано “Дніпропетровськ”. Також на ній була закріплена фігура у вигляді ордену з портретом Леніна. У 2014 році невідомі намагалися зафарбувати літери у колір російського прапора, але хуліганів знайшли. Згодом після декомунізації міста зайві букви прибрали, і з того часу конструкція була в досить занедбаному стані.
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