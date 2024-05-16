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  • Аварійну стелу на в’їзді до Дніпра на Слобожанському проспекті знесуть

Аварійну стелу на в’їзді до Дніпра на Слобожанському проспекті знесуть

Сьогодні 19:38
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Демонтують стелу, яка розташована на в'їзді до Дніпра зі сторони Слобожанського проспекту.

Новости Днепра про Аварійну стелу на в'їзді до Дніпра на Слобожанському проспекті знесуть

У Дніпрі збираються знести стелу з написом Дніпро, яка знаходиться на Слобожанському проспекті. Конструкція розташована у районі котеджного містечка “Золоті ключі”.

Демонтують стелу через її аварійний стан. 

Про це йдеться у проєкті рішення, оприлюдненому на сайті міськради Дніпра. 

У зв’язку з аварійним станом стели, що створює загрозу життю та здоров’ю людей або може заподіяти школу майну третіх осіб, з метою запобігти нещасним випадкам та аварійним ситуаціям виконавчий комітет міської ради вирішив надати дозвіл на демонтаж стели, – йдеться у документі. 

Новости Днепра про Аварійну стелу на в'їзді до Дніпра на Слобожанському проспекті знесуть

Зауважимо, раніше на стелі було написано “Дніпропетровськ”. Також на ній була закріплена фігура у вигляді ордену з портретом Леніна. У 2014 році невідомі намагалися зафарбувати літери у колір російського прапора, але хуліганів знайшли. Згодом після декомунізації міста зайві букви прибрали, і з того часу конструкція була в досить занедбаному стані. 

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Новости Днепра про Аварійну стелу на в'їзді до Дніпра на Слобожанському проспекті знесутьУкраїнська

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