У Дніпрі через відключення світла деякі тролейбуси змінили схему руху

Через потребу в зниженні споживання електроенергії, за дорученням Укренерго, 16 травня, з 17:00 на Дніпропетровщині скоротять кількість електротранспорту на міських маршрутах.
16 травня з 16:30 до 22:00 через відключенням електроенергії тролейбуси 16, 21 маршрутів курсують “Площа Соборна – площа Космічна”, тролейбуси 19-го маршруту курсують “Площа Космічна – вулиця Національної Гвардії”, повідомили у Департаменті транспорту міськради Дніпра.
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