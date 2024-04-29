Изменений много: как в Днепре 29 апреля работает общественный транспорт

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Сегодня, 29 апреля, в Днепре есть очень много изменений в работе общественного транспорта.

Так, в связи с выполнением ремонтных работ на трамвайных путях на перекрестке просп. Леси Украинки и ул. Андрея Фабра будут действовать изменения:

троллейбусы №1, «А» будут работать по оперативным расписаниям и осуществлять объезд через перекресток ул. Святослава Хороброго и ул. Воскресенской;

будут работать по оперативным расписаниям и осуществлять объезд через перекресток ул. Святослава Хороброго и ул. Воскресенской; троллейбусы №4 приостановят свою работу;

приостановят свою работу; троллейбусы №5 будут осуществлять объезд через перекресток просп. Александра Поля и просп. Леси Украинки;

будут осуществлять объезд через перекресток просп. Александра Поля и просп. Леси Украинки; автобусы №113 будут осуществлять объезд через перекресток ул. Святослава Хороброго и ул. Воскресенской;

будут осуществлять объезд через перекресток ул. Святослава Хороброго и ул. Воскресенской; с 8:00 до 17:00 трамваи №5 будут курсировать от ж/м Западный через Железнодорожный вокзал — Центральный рынок до просп. Леси Украинки;

будут курсировать от ж/м Западный через Железнодорожный вокзал — Центральный рынок до просп. Леси Украинки; с 8:00 до 17:00 трамваи №12 будут курсировать от завода Металлоизделий до ул. Игоря Сикорского.

Кроме того, 29 апреля по техническим причинам по троллейбусному маршруту №6 отменяются рейсы с временем отправления:

от Исторического музея в 9:44, 15:29, 17:19.

от ж/м Приднепровский в 14:41, 16:31, 18:23, 18:50.

Все остальные маршруты общественного транспорта будут работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре сегодня отключат свет до 17:00: все адреса.

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