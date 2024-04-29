Изменений много: как в Днепре 29 апреля работает общественный транспорт

Сегодня, 29 апреля, в Днепре есть очень много изменений в работе общественного транспорта.
Так, в связи с выполнением ремонтных работ на трамвайных путях на перекрестке просп. Леси Украинки и ул. Андрея Фабра будут действовать изменения:
Кроме того, 29 апреля по техническим причинам по троллейбусному маршруту №6 отменяются рейсы с временем отправления:
Все остальные маршруты общественного транспорта будут работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре сегодня отключат свет до 17:00: все адреса.
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