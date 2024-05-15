Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У ПФ розповіли, кому потрібно до 1 липня звернутись за продовженням виплат субсидій та пільг

У ПФ розповіли, кому потрібно до 1 липня звернутись за продовженням виплат субсидій та пільг

Сьогодні 09:04
просмотров

Важлива інформація!

Новости Днепра про У ПФ розповіли, кому потрібно до 1 липня звернутись за продовженням виплат субсидій та пільг

У Пенсійному фонді України розповіли, кому з отримувачів житлових субсидій та пільг потрібно до 1 липня звернутись за продовженням виплат.

Так, якщо ви одночасно відповідаєте всім наступним критеріям, то вам потрібно до 1 липня звернутись за продовженням виплат:

  • є отримувачем житлово-комунальної субсидії або пільги;
  • були отримувачем субсидії або пільги станом на початок повномасштабної агресії російської федерації 24 лютого 2022 року;
  • проживали (чи проживаєте) на тимчасово окупованій території чи в зоні активних бойових дій;
  • з початку повномасштабної агресії не звертались до органів соціального захисту населення чи Пенсійного фонду України за перепризначенням субсидії або пільги.

Нагадаємо, відповідно до постанови Уряду від 08.05.2024 № 521 громадяни, які у 2022 році проживали на тимчасово окупованих територіях або територіях активних бойових дій, де структурні підрозділи з питань соціального захисту населення не мали можливості здійснювати свої повноваження, та яким пільги і житлові субсидії виплачувалися згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2022 № 215 “Про особливості нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану”, для продовження отримання виплат повинні до 1 липня 2024 року звернутись до органів Пенсійного фонду України із заявами про призначення житлової субсидії або пільги.

Подати заяву та необхідні документи до органу Фонду можна в один із способів:

  • особисто – через сервісні центри Пенсійного фонду України, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг;
  • поштою – на адресу органу Фонду;
  • онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок “Пенсійний фонд” або через портал “Дія”.

Читайте також:

Новости Днепра про У ПФ розповіли, кому потрібно до 1 липня звернутись за продовженням виплат субсидій та пільгУкраїнська

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Кривому Розі чоловік впав з крутого схилу: що з ним
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:42
    У Кривому Розі чоловік впав з крутого схилу: що з ним

    Фахівці ДСНС надали допомогу чоловікові.

    У Дніпрі та області знову запровадили аварійні відключення електроенергії
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:51
    У Дніпрі та області знову запровадили аварійні відключення електроенергії

    Попередньо, обмеження діють з 6:40 до 09:00!

    У Кам’янському дядько, який жорстоко побив племінника з інвалідністю, отримав тюремний строк
    Новини Дніпра
    Вчора 15:30
    У Кам’янському дядько, який жорстоко побив племінника з інвалідністю, отримав тюремний строк

    У Кам'янському на Дніпропетровщині судили чоловіка, який жорстоко побив свого…

    На Дніпропетровщини посадовець, який заробляв на оренді держмайна, погорів на хабарі
    Новини Дніпра
    Вчора 14:36
    На Дніпропетровщини посадовець, який заробляв на оренді держмайна, погорів на хабарі

    У Дніпропетровській області чиновник погорів на хабарі.

    Наверх