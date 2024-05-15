У ПФ розповіли, кому потрібно до 1 липня звернутись за продовженням виплат субсидій та пільг

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У Пенсійному фонді України розповіли, кому з отримувачів житлових субсидій та пільг потрібно до 1 липня звернутись за продовженням виплат.

Так, якщо ви одночасно відповідаєте всім наступним критеріям, то вам потрібно до 1 липня звернутись за продовженням виплат:

є отримувачем житлово-комунальної субсидії або пільги;

були отримувачем субсидії або пільги станом на початок повномасштабної агресії російської федерації 24 лютого 2022 року;

проживали (чи проживаєте) на тимчасово окупованій території чи в зоні активних бойових дій;

з початку повномасштабної агресії не звертались до органів соціального захисту населення чи Пенсійного фонду України за перепризначенням субсидії або пільги.

Нагадаємо, відповідно до постанови Уряду від 08.05.2024 № 521 громадяни, які у 2022 році проживали на тимчасово окупованих територіях або територіях активних бойових дій, де структурні підрозділи з питань соціального захисту населення не мали можливості здійснювати свої повноваження, та яким пільги і житлові субсидії виплачувалися згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2022 № 215 “Про особливості нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану”, для продовження отримання виплат повинні до 1 липня 2024 року звернутись до органів Пенсійного фонду України із заявами про призначення житлової субсидії або пільги.

Подати заяву та необхідні документи до органу Фонду можна в один із способів:

особисто – через сервісні центри Пенсійного фонду України, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг;

– через сервісні центри Пенсійного фонду України, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг; поштою – на адресу органу Фонду;

– на адресу органу Фонду; онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок “Пенсійний фонд” або через портал “Дія”.

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