У Дніпрі чоловіки обікрали школу, але не встигли втекти, бо не пролізли з награбованим через огорожу

Двоє чоловіків ввечері вдерлися до однієї зі шкіл Дніпра. Вони хотіли вкрасти оцинковані водогінні труби, щоб потім продати їх, аби заробити грошей на власні потреби, повідомили в Поліції охорони.
Втім крадії не змогли втекти з награбованим, бо не пролізли через щаблі огорожі разом з трубами. Навчальний заклад перебуває під охороною, тож коли чоловіки влізли до приміщення, на пульт централізованого спостереження надійшов сигнал “тривога”. Оператор, отримавши спрацювання, передала повідомлення про проникнення найближчому до місця події екіпажу поліції.
Через кілька хвилин правоохоронці прибули на місце та побачили двох чоловіків, які не встигли втекти з місця злочину. Як з’ясували поліціянти, це місцеві 37-річні жителі.
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