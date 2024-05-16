У Дніпрі помітили патрульне авто “одягнене” у вишиванку (ВІДЕО)

16 травня – День вишиванки. Традиційний український стрій сьогодні вдягнули не тільки люди, а й скульптури, пам’ятники та навіть автівки.
Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі у вишиваний кожух вдягнули гігантського Шевченка.
А під вечір на вулицях Дніпра помітили автомобіль патрульної поліції, який прикрасили українськими орнаментами.
Відео оприлюднили у тг-каналі Дніпро Оперативний.Яна Юхименко
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