Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі помітили патрульне авто “одягнене” у вишиванку (ВІДЕО)

Сьогодні 17:46
просмотров

У Дніпрі на День вишиванки прикрасили навіть авто патрульних.

Новости Днепра про У Дніпрі помітили патрульне авто

16 травня – День вишиванки. Традиційний український стрій сьогодні вдягнули не тільки люди, а й скульптури, пам’ятники та навіть автівки.

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі у вишиваний кожух вдягнули гігантського Шевченка. 

А під вечір на вулицях Дніпра помітили автомобіль патрульної поліції, який прикрасили українськими орнаментами.

Відео оприлюднили у тг-каналі Дніпро Оперативний. 

Новости Днепра про У Дніпрі помітили патрульне авто Українська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    «Літні» вулиці у Дніпрі: від Червневої до Полуничної та де вони знаходяться
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:28
    «Літні» вулиці у Дніпрі: від Червневої до Полуничної та де вони знаходяться

    Два тижні залишилося до настання календарного літа у Дніпрі. Але…

    У Дніпрі 17-річний хлопець вистрелив у сусіда: постраждалий помер
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:03
    У Дніпрі 17-річний хлопець вистрелив у сусіда: постраждалий помер

    11 травня у Дніпрі 17-річний юнак вистрелив у 39-річного чоловіка.…

    На Дніпропетровщині через війну зросла популяція зайців
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:53
    На Дніпропетровщині через війну зросла популяція зайців

    У Дніпропетровській області зросла популяція зайців.

    Як у Дніпрі відзначили День вишиванки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:20
    Як у Дніпрі відзначили День вишиванки

    Сьогодні, 16 травня, в Україні відзначають День Вишиванки. Дніпро долучився…

    Наверх