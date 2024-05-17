У Павлограді чоловік знайшов у шахті зліпок давньої істоти

Мешканець Павлограду під час роботи знайшов камінь зі слідом від невідомої істоти.

Про знайдений історичний артефакт Олександр Байрак повідомив на своїй сторінці у Facebook. Він показав фото, під яким погодився з коментаторкою, що зліпок схожий на рештки морського жителя.

Точно не відомо, чи дійсно це так. Адже зліпок схожий і на сліди від рослини. Також не встановлений його вік.

Олександр Байрак не повідомив, чи збереже артефакт собі, чи передасть у музей для дослідження.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у місті на Дніпропетровщині з’явилася вулиця-вишиванка (ФОТО).

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