Зеленський підписав закон щодо підвищення штрафів за порушення правил мобілізації

Закон про підвищення штрафів за порушення військового обліку набуде чинності наступного дня після опублікування, тобто 18 травня. Штраф можуть призначати і заочно. Під час воєнного стану він становитиме від 17 000 до 25 500 гривень.
Про це йдеться в картці законопроєкту № 10379.
Нагадаємо, 14 травня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон, яким парламент запровадив штраф за порушення законодавства про мобілізацію у розмірі від 17 тис. до 25,5 тис. гривень.
Раніше ми писали, що у Раді пропонують не ув’язнювати людей, які ухиляються від мобілізації.
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