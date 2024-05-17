Зеленський підписав закон щодо підвищення штрафів за порушення правил мобілізації

Сьогодні, 17 травня, президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення штрафів за порушення військового обліку.

Закон про підвищення штрафів за порушення військового обліку набуде чинності наступного дня після опублікування, тобто 18 травня. Штраф можуть призначати і заочно. Під час воєнного стану він становитиме від 17 000 до 25 500 гривень.

Про це йдеться в картці законопроєкту № 10379.

Нагадаємо, 14 травня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон, яким парламент запровадив штраф за порушення законодавства про мобілізацію у розмірі від 17 тис. до 25,5 тис. гривень.

Раніше ми писали, що у Раді пропонують не ув’язнювати людей, які ухиляються від мобілізації.

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