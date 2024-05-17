Диво природи: як виглядає Криворізький гранд-каньйон навесні (ФОТО)

Краєвиди Криворіжжя завжди приваблювали любителів туризму. Нещодавно у Facebook світлинами унікального Криворізького гранд-каньйону поділилася мешканка Кривого Рогу.
“Криворізький Гранд-каньйон. 11.05.24р.”, – написала Вікторія Тротнер на своїй сторінці у Facebоok та опублікувала відео і фото.
Криворізький гранд-каньйон — унікальне техногенне явище. Там між високими відвалами протікає річка Інгулець, а його відстань сягає більше 2-х кілометрів.
Розташований гранд-каньйон біля селища Руднічне. Доїхати до нього можна автобусом 244 з 9 кварталу ПГЗК.
Нагадаємо, раніше ми писали, як виглядали інтернет-клуби у Дніпрі наприкінці 1990-х.
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