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Диво природи: як виглядає Криворізький гранд-каньйон навесні (ФОТО)

Сьогодні 15:28
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У Кривому Розі розташований унікальний Гранд-каньйон, масштаби якого вражають.

Краєвиди Криворіжжя завжди приваблювали любителів туризму. Нещодавно у Facebook світлинами унікального Криворізького гранд-каньйону поділилася мешканка Кривого Рогу.

“Криворізький Гранд-каньйон. 11.05.24р.”, – написала Вікторія Тротнер на своїй сторінці у Facebоok та опублікувала відео і фото.

Новости Днепра про Диво природи: як виглядає Криворізький гранд-каньйон навесні (ФОТО)

Криворізький гранд-каньйон — унікальне техногенне явище. Там між високими відвалами протікає річка Інгулець, а його відстань сягає більше 2-х кілометрів.

Розташований гранд-каньйон біля селища Руднічне. Доїхати до нього можна автобусом 244 з 9 кварталу ПГЗК.

Нагадаємо, раніше ми писали, як виглядали інтернет-клуби у Дніпрі наприкінці 1990-х.

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Новости Днепра про Диво природи: як виглядає Криворізький гранд-каньйон навесні (ФОТО)Українська Новости Днепра про Диво природи: як виглядає Криворізький гранд-каньйон навесні (ФОТО)Русский

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