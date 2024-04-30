В Днепре сегодня не будет света и воды: где именно

В Днепре сегодня, 30 апреля, не будет света и воды.
Так, в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ДТЭК будет прекращена подача электроэнергии на просп. Александра Поля, 42, 42-А, 42-В (ориентировочно до 19:00).
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
По водоснабжению — в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на водопроводах КП «Днепрводоканал» сегодня с 01:00 временно ограничена подача воды части потребителей правого берега города.
Пониженное давление и перебои водоснабжения по следующим адресам:
Отсутствует водоснабжение:
Кроме того, вчера вечером для проведения аварийно-восстановительных работ остановлены несколько повышающих насосных станций (ПНС), поэтому снижено давление на верхних этажах домов по таким адресам:
Отмечается, что восстановление устойчивого режима водоснабжения потребителей правого берега города ожидается 1 мая в 10:00.
Читайте также:
Автор:
Уже в это воскресенье православные христиане будут отмечать Светлое Воскресенье.…
Троллейбусы могут задерживаться!
Последний месяц весны принесет немало нововведений в жизнь жителей Украины.…
Система бесплатной юридической помощи ищет волонтеров и параюристов.
Уже в это воскресенье православные христиане будут отмечать Светлое Воскресенье. В магазинах Днепра уже вовсю продается главный символ праздника – паска. Купить можно не только традиционную – с изюмом, но и с цукатами, шоколадом и другими добавками.
Троллейбусы могут задерживаться!
Последний месяц весны принесет немало нововведений в жизнь жителей Украины. Вступит в силу закон о мобилизации, перерасчет пенсий некоторым категориям пенсионеров, изменения в правилах дорожного движения для водителей.
Система бесплатной юридической помощи ищет волонтеров и параюристов.
Ангиопротекторы – это специальные медицинские препараты, предназначенные для защиты и восстановления сосудов. Эти средства играют ключевую роль в поддержании здоровья вен, артерий и капилляров. Но как именно они работают и почему они так важны для нашего организма?
Когда можешь себе позволить!
Подростковая "стрелка" завершилась стрельбой.
Подача заявок на получение субсидий на землю для аграриев пострадавших регионов начинается с мая.
На фасаде Художественного музея в Днепре появилась световая установка.
Это растение ограниченно используют в народной медицине.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!