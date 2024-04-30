В Днепре сегодня не будет света и воды: где именно

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В Днепре сегодня, 30 апреля, не будет света и воды.

Так, в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ДТЭК будет прекращена подача электроэнергии на просп. Александра Поля, 42, 42-А, 42-В (ориентировочно до 19:00).

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

По водоснабжению — в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на водопроводах КП «Днепрводоканал» сегодня с 01:00 временно ограничена подача воды части потребителей правого берега города.

Пониженное давление и перебои водоснабжения по следующим адресам:

Чечеловский район — нагорная часть от ул. Независимости до ул. Энергетическая;

Центральный район — нагорная часть выше от просп. Пилипа Орлика до ул. Независимости;

Шевченковский — нагорная часть от ул. Нила Армстронга до Запорожского шоссе.

Соборный район — нагорная часть просп. Науки, ул. Героев Спасателей и прилегающие к ним.

Отсутствует водоснабжение:

ж/м 12 Квартал, Запорожское шоссе включая ж/м Тополь — 1, 2, 3, ж/м Сокол 1, 2 и частный сектор;

поселки Мирное, Опытное, Сурско-Литовское, Новоалександровка, Братское, Ракшевка, Волосское, Старые Кодаки, Сажевка, Авиаторское.

Кроме того, вчера вечером для проведения аварийно-восстановительных работ остановлены несколько повышающих насосных станций (ПНС), поэтому снижено давление на верхних этажах домов по таким адресам:

бульв. Славы, 50, 52, 54, 56, 58;

ул. Квартальная, 3, 5, 7, 7-А;

просп. Богдана Хмельницкого, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43-А, 45, 47, 133-Б;

просп. Науки, 100, 102, 104, 108, 112, 118, 120, 122, 124;

бульв. Звездный, 1, 1-Д;

Запорожское шоссе, 2-А, 4, 10, 16.

Отмечается, что восстановление устойчивого режима водоснабжения потребителей правого берега города ожидается 1 мая в 10:00.

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