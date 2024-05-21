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В Харьковской области во время авиаудара погиб солдат из Подгородного

Сегодня 21:19
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В Харьковской области погиб солдат из Днепропетровщины.

Новости Днепра про В Харьковской области во время авиаудара погиб солдат из Подгородного

17 мая оборвалась жизнь Дмитрия Бондаренко. Это произошло во время выполнения боевой задачи. Враг ударил авиацией вблизи населенного пункта Лукьянцы на Харьковском направлении.

Печальное известие сообщили в Подгородней территориальной общине.

Наш Герой Дмитрий был верен военной присяге и погиб в ходе выполнения боевого нанесения в результате авиационного удара вблизи населенного пункта Лукьянцы Харьковской области. Искренние соболезнования родным и близким, разделяем вашу боль и склоняем голову в глубокой скорби! Вечный покой души и слава воину, отдавшего жизнь за независимость Украины и свой народ! – говорится в сообщении.

Проститься с Дмитрием можно 22 мая в 12.30 возле Подгородненского городского совета.

 

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