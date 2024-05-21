В Днепре 22 мая будут выключать свет, но не на весь день: каким будет график

В Днепре и области 22 мая снова будут действовать графики почасового отключения света.

В среду, 22 мая, по всей Украине будут снова действовать графики почасовых отключений, сообщили в Укрэнерго.

Свет по графику будут выключать с 00:00 до 07:00 и с 18:00 до 24:00, так что если у вас запланировано отключение в эти промежутки времени — готовьтесь. Это касается и промышленных и бытовых потребителей. В то же время, энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.

Пока ожидается, что с 7:00 до 18:00 свет не будет выключаться.

Отключения могут быть применены при превышении определенных объемов лимитов потребления, которые Диспетчерский центр «Укрэнерго» каждый вечер доводит до каждого облэнерго. Информацию, когда будут применены отключения в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях, — говорится в сообщении.

Сегодня, 21 мая, свет будут выключать до 24:00.

ТУТ, а если ЦЕК — ТУТ. Узнать свой график, если вы абонент ДТЭК можноа если ЦЕК —

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