В Днепре 22 мая будут выключать свет, но не на весь день: каким будет график

В среду, 22 мая, по всей Украине будут снова действовать графики почасовых отключений, сообщили в Укрэнерго.
Свет по графику будут выключать с 00:00 до 07:00 и с 18:00 до 24:00, так что если у вас запланировано отключение в эти промежутки времени — готовьтесь. Это касается и промышленных и бытовых потребителей. В то же время, энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.
Пока ожидается, что с 7:00 до 18:00 свет не будет выключаться.
Отключения могут быть применены при превышении определенных объемов лимитов потребления, которые Диспетчерский центр «Укрэнерго» каждый вечер доводит до каждого облэнерго. Информацию, когда будут применены отключения в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях, — говорится в сообщении.
Сегодня, 21 мая, свет будут выключать до 24:00.
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