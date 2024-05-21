Возле памятника Шевченко в Днепре высадят лаванду

Территорию возле памятника Шевченко на Монастырском острове принарядят.

Поляну лаванды высадят возле памятника Шевченко на Монастырском острове.

Местные жители недавно обратили внимание, что по всему городу цветут красивые цветы, а вот возле одного из самых известных памятников Днепра ничего не высадили.

Этой весной Днепр был весь в цветах, мы восхищались этой красотой. Но у памятника Т.Г.Шевченко на Монастырском острове ни одного цветочка до сих пор. Как это? — спросила у Общественного совета Днепра местная жительница Антонина.

Оказалось, что Департамент парков и рекреаций планирует посеять у памятника лаванду. Пока работы по подготовке территории для высадки этих многолетних насаждений уже идут.

Посеют растение здесь в июне, так что вскоре у памятника Шевченко будет расти лаванда.

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