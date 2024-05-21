Возле памятника Шевченко в Днепре высадят лаванду

Поляну лаванды высадят возле памятника Шевченко на Монастырском острове.
Местные жители недавно обратили внимание, что по всему городу цветут красивые цветы, а вот возле одного из самых известных памятников Днепра ничего не высадили.
Этой весной Днепр был весь в цветах, мы восхищались этой красотой. Но у памятника Т.Г.Шевченко на Монастырском острове ни одного цветочка до сих пор. Как это? — спросила у Общественного совета Днепра местная жительница Антонина.
Оказалось, что Департамент парков и рекреаций планирует посеять у памятника лаванду. Пока работы по подготовке территории для высадки этих многолетних насаждений уже идут.
Посеют растение здесь в июне, так что вскоре у памятника Шевченко будет расти лаванда.
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