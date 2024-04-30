На Дніпропетровщині помітили рідкісну отруйну рослину, від запаху якої свербить у носі

На Дніпропетровщині, у Криворізькому районі, помітили рідкісну отруйну багаторічну рослину, від запаху якої свербить у носі. Це – ломиніс цілолистий.
Фото опублікувала Олена Юдіна у ФБ-спільноті “Природа Криворіжжя”.
Криворізький район. 29.04.24, – підписала вона знімки.
Зазначимо, ломиніс цілолистий (Clematis integrifolia) — отруйна багаторічна рослина родини жовтецевих, належить до третинних реліктів. Напівчагарник із великими синіми квітами, поширений у помірній зоні Євразії, регіонально рідкісний вид. Декоративна рослина, яку використовують у квітникарстві відкритого ґрунту.
Назва «ломиніс» пов’язана з тим, що деякі представники цього роду видають подразливий запах, від якого свербить у носі.
Ломиніс цілолистий обмежено використовують у народній медицині. Так, травники застосовують відвари і настої трави цього виду для лікування ревматизму, шлункового болю, асциті, сифілісу, а примочки прикладають до ділянок шкіри, уражених гнійниковими чи грибковими хворобами. Разом з тим слід зауважити, що усі частини рослини отруйні і застосовувати їх слід з обережністю, а самолікування в таких випадках неприпустиме. У садівництві отруйні властивості ломиноса цілолистого інколи використовують для приготування інсектицидних розчинів для боротьби зі шкідниками.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині буйно квітує “ліана”: фото та відео.
Читайте також:
Автор:
Невідомі вандали спалили надгробки загиблих воїнів у Марганці на Дніпропетровщині.
Слідчі повідомили про підозру 50-річній жінці.
Вчора ввечері агресор продовжував атакувати Нікопольщину.
У Кривому Розі на Дніпропетровщині водій помер за кермом.