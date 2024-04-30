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  • На Дніпропетровщині помітили рідкісну отруйну рослину, від запаху якої свербить у носі

На Дніпропетровщині помітили рідкісну отруйну рослину, від запаху якої свербить у носі

Сьогодні 11:52
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Цю рослину обмежено використовують у народній медицині.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині помітили рідкісну отруйну рослину, від запаху якої свербить у носі

На Дніпропетровщині, у Криворізькому районі, помітили рідкісну отруйну багаторічну рослину, від запаху якої свербить у носі. Це – ломиніс цілолистий.

Фото опублікувала Олена Юдіна у ФБ-спільноті “Природа Криворіжжя”.

Криворізький район. 29.04.24, – підписала вона знімки.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині помітили рідкісну отруйну рослину, від запаху якої свербить у носі

Новости Днепра про На Дніпропетровщині помітили рідкісну отруйну рослину, від запаху якої свербить у носі

Новости Днепра про На Дніпропетровщині помітили рідкісну отруйну рослину, від запаху якої свербить у носі

Зазначимо, ломиніс цілолистий (Clematis integrifolia) — отруйна багаторічна рослина родини жовтецевих, належить до третинних реліктів. Напівчагарник із великими синіми квітами, поширений у помірній зоні Євразії, регіонально рідкісний вид. Декоративна рослина, яку використовують у квітникарстві відкритого ґрунту.

Назва «ломиніс» пов’язана з тим, що деякі представники цього роду видають подразливий запах, від якого свербить у носі.

Ломиніс цілолистий обмежено використовують у народній медицині. Так, травники застосовують відвари і настої трави цього виду для лікування ревматизму, шлункового болю, асциті, сифілісу, а примочки прикладають до ділянок шкіри, уражених гнійниковими чи грибковими хворобами. Разом з тим слід зауважити, що усі частини рослини отруйні і застосовувати їх слід з обережністю, а самолікування в таких випадках неприпустиме. У садівництві отруйні властивості ломиноса цілолистого інколи використовують для приготування інсектицидних розчинів для боротьби зі шкідниками.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині помітили рідкісну отруйну рослину, від запаху якої свербить у носі

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині буйно квітує “ліана”: фото та відео.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині помітили рідкісну отруйну рослину, від запаху якої свербить у носіУкраїнська

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