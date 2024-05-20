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У Дніпрі в покинутому будинку знайшли тіло військового: що відомо

Сьогодні 12:52
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У Дніпрі на вулиці Степана Бандери у покинутій будівлі виявили труп військового.

Новости Днепра про У Дніпрі в покинутому будинку знайшли тіло військового: що відомо

Подія відбулася 17 травня, на тілі чоловіка слідів насильницької смерті не було виявлено, а тіло було направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті. Про це повідомила речниця Дніпровського районного управління поліції Аліна Стадник. 

Попередньо відомо, що військового випадково виявили на другому поверсі та поруч з ним знайшли військовий рюкзак з особистими речами загиблого та спальний мішок. 

Раніше ми писали про те, що на Дніпропетровщині 17-річна дівчина випала з вікна 9-го поверху, яка згодом померла в лікарні.

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Новости Днепра про У Дніпрі в покинутому будинку знайшли тіло військового: що відомоУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі в покинутому будинку знайшли тіло військового: що відомоРусский

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