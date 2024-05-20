У Дніпрі в покинутому будинку знайшли тіло військового: що відомо

У Дніпрі на вулиці Степана Бандери у покинутій будівлі виявили труп військового.

Подія відбулася 17 травня, на тілі чоловіка слідів насильницької смерті не було виявлено, а тіло було направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті. Про це повідомила речниця Дніпровського районного управління поліції Аліна Стадник.

Попередньо відомо, що військового випадково виявили на другому поверсі та поруч з ним знайшли військовий рюкзак з особистими речами загиблого та спальний мішок.

Раніше ми писали про те, що на Дніпропетровщині 17-річна дівчина випала з вікна 9-го поверху, яка згодом померла в лікарні.

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