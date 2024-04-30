На Днепропетровщине заметили редкое ядовитое растение, от запаха которого чешется в носу

На Днепропетровщине, в Криворожском районе, заметили редкое ядовитое многолетнее растение, от запаха которого чешется в носу. Это — ломонос цельнолистный.
Фото опубликовала Елена Юдина в ФБ-сообществе «Природа Криворожья».
Криворожский район. 29.04.24, — подписала она снимки.
Отметим, ломонос цельнолистный (Clematis integrifolia) — ядовитое многолетнее растение семейства лютиковые, относится к третичным реликтам. Полукустарник с большими синими цветами, распространен в умеренной зоне Евразии, регионально редкий вид. Декоративное растение, которое используют в цветоводстве открытого грунта.
Название «ломонос» связано с тем, что некоторые представители этого рода издают раздражающий запах, от которого чешется в носу.
Ломонос цельнолистный ограниченно используют в народной медицине. Так, травники применяют отвары и настои травы этого вида для лечения ревматизма, желудочных болей, асцита, сифилиса, а примочки прикладывают к участкам кожи, пораженных гнойничковыми или грибковыми болезнями. Вместе с тем следует заметить, что все части растения ядовиты и применять их следует с осторожностью, а самолечение в таких случаях недопустимо. В садоводстве ядовитые свойства ломоноса цельнолистного иногда используют для приготовления инсектицидных растворов для борьбы с вредителями.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине буйно цветет «лиана»: фото и видео.
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