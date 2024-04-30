Безоплатне зубопротезування для військових та ветеранів: де і як отримати послуги у Дніпрі

Міністерство охорони здоровʼя спільно з НСЗУ запустило пілотний проєкт «Зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України». Ініціатива реалізується додатково до Програми медичних гарантій, у бюджет на 2024 рік закладено 750 млн грн.
Про це повідомили у МОЗ.
Пілотний проєкт безоплатного зубопротезування військовослужбовців та ветеранів є соціально-важливою ініціативою. Це необхідний крок, мета якого — подбати про комфортне життя наших військових, їхнє здоровʼя, — зазначив міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко.
Хто може отримати послугу безоплатно:
У МОЗ зазначають, що наразі послуги надаються в 45 медзакладах України, які законтрактовані Національною службою здоровʼя України. У Дніпрі це:
Укладання та підписання договорів триває, тож перелік медзакладів розширюватиметься, – додали у МОЗ.
Важливо: скористатися програмою безоплатного зубопротезування пацієнт може один раз протягом року. Гранична вартість наданих медичних послуг, згідно з постановою уряду, не може перевищувати 14 984 гривні.
Щоб отримати послугу, необхідно звернутися до медичного закладу, який входить до списку законтрактованих учасників пілотного проєкту, попередньо отримавши направлення від лікаря-стоматолога. Також необхідно підготувати пакет копій документів з пред’явленням їх оригіналів та написати заяву.
З детальним переліком документів, послуг та законтрактованими медичними закладами можна ознайомитися на сайті НСЗУ за посиланням. У разі виникнення додаткових питань, звертайтеся до операторів контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.
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