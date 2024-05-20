На Дніпропетровщині чоловік розбещував дітей своїх сусідів

Житель Нікополя розбещував дітей своїх сусідів.

Мешканця Нікополя засудили до 6 років ув’язнення за розбещення малолітніх дітей. Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

Прокурори у суді довели, що засуджений, проживаючи по сусідству з сім’єю потерпілих, розбещував двох малолітніх дітей. На момент початку вчинення протиправних дій неповнолітнім було 5 і 7 років.

Як сповістили прокурори, підозрюваному призначили покарання у виді 6 років позбавлення волі. Також засудженого позбавлено права обіймати посади, пов’язані з навчанням та вихованням дітей строком на 3 роки.

Наразі вирок набрав законної сили. Відомості про засудженого будуть внесені до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи

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