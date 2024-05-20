На Дніпропетровщині чоловік впав у глибоку яму з водою

Близько 11:50 20 травня у провулку Артеківський Покровського району Кривого Рогу біля приватного будинку чоловік впав у яму з водою та не зміг вибратися самотужки.
На допомогу 58-річному чоловіку прийшли надзвичайники. Поставивши драбину та пожежні рукава, криворіжця підняли на поверхню.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі під трамвайними коліями утворилася величезна яма.
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