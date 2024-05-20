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На Дніпропетровщині чоловік впав у глибоку яму з водою

Сьогодні 17:39
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У Кривому Розі чоловік впав до глибокої ями з водою.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік впав у глибоку яму з водою

Рятувальники Кривого Рогу допомогли чоловіку вибратися з ями.
 

Близько 11:50 20 травня у провулку Артеківський Покровського району Кривого Рогу біля приватного будинку чоловік впав у яму з водою та не зміг вибратися самотужки. 

На допомогу 58-річному чоловіку прийшли надзвичайники. Поставивши драбину та пожежні рукава, криворіжця підняли на поверхню.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік впав у глибоку яму з водою

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік впав у глибоку яму з водою

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі під трамвайними коліями утворилася величезна яма.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік впав у глибоку яму з водоюУкраїнська

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