На Дніпропетровщині чоловік впав у глибоку яму з водою

У Кривому Розі чоловік впав до глибокої ями з водою.

Рятувальники Кривого Рогу допомогли чоловіку вибратися з ями.

Близько 11:50 20 травня у провулку Артеківський Покровського району Кривого Рогу біля приватного будинку чоловік впав у яму з водою та не зміг вибратися самотужки.

На допомогу 58-річному чоловіку прийшли надзвичайники. Поставивши драбину та пожежні рукава, криворіжця підняли на поверхню.