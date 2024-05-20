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Вибухи на Дніпропетровщині 20 травня: подробиці від ОВА

Сьогодні 13:18
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На Криворіжжі вдень 20 травня чули звуки вибухів.

Новости Днепра про Вибухи на Дніпропетровщині 20 травня: подробиці від ОВА

Під час однієї з тривог місцеві жителі повідомляли про звуки вибухів, які лунали поблизу Кривого Рогу. До цього Повітряні сили ЗСУ у своєму телеграм-каналі попереджали про ракети у напрямку Кривого Рогу. 

Як повідомив згодом очільник ОВА Сергій Лисак, 20 травня на Криворіжжі збили ракету.

У Повітряному командуванні Схід уточнили, що близько 11:00 в Криворізькому районі Дніпропетровської області працював підрозділ протиповітряної оборони. Військовим вдалося знищити керовану авіаійну ракету Х-59/69.

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Новости Днепра про Вибухи на Дніпропетровщині 20 травня: подробиці від ОВАУкраїнська

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