Вибухи на Дніпропетровщині 20 травня: подробиці від ОВА

Під час однієї з тривог місцеві жителі повідомляли про звуки вибухів, які лунали поблизу Кривого Рогу. До цього Повітряні сили ЗСУ у своєму телеграм-каналі попереджали про ракети у напрямку Кривого Рогу.
Як повідомив згодом очільник ОВА Сергій Лисак, 20 травня на Криворіжжі збили ракету.
У Повітряному командуванні Схід уточнили, що близько 11:00 в Криворізькому районі Дніпропетровської області працював підрозділ протиповітряної оборони. Військовим вдалося знищити керовану авіаійну ракету Х-59/69.
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