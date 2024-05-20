Готовьте свечи и фонарики: на Днепропетровщине снова ожидается масштабное отключение света

В Днепре и Днепропетровской области с 21 по 23 мая планируется отключение света.

Об этом сообщает энергетическая компания ЦЭК.

Сегодня, 20 мая, ремонтные работы будут производиться в:

Новомосковском районе с 08:00 до 18:00 – пгт. Черкасское: ул. Лесно: 4, 18, 24.

Петриковском районе с 08:00 до 18:00 – с. Петриковка: ул. Леваневского: 15, 17, 19.

Павлограде с 08:00 до 18:00 — ул. Соборная: 64, 103, 105А, 109, 115.

Желтых Водах с 08:00 до 18:00:

ул. 8 Марта: 54-60 (четные), 97-105 (нечетные);

пров. Уютный: 1-8;

пров. Живописный: 1-8;

пров. Привокзальный: 2-12 (четные);

пров. Яблоневый: 1, 3, 5, 7;

пров. Запорожский: 13, 15г.

Вольногорске с 08:15 до 18:00 — ул. Центральная: 67Б, 75, 75А, 77, 77А, 77Б, 79, 79А, 81.

Криворожском районе с 07:30 до 18:00 — с. АПОСТОЛОВОЕ: ул. Покровская: 50Б.

Кривом Роге с 08:00 до 17:00:

ул. Академика Малахова: 39А;

ул. Балхасская: 3;

ул. Кобылянского: 223, 223В.

В Днепре 21 мая с 8:00 до 17:00 плановые ремонтные работы будут проводиться по следующим адресам:

ул. Братьев Воробьёв (Дмитрия Кедрина) 36;

ул. Рабочая, дома 79-85 (нечетные).

С 8:00 до 18:00:

ул. Независимости 8, 14, 18Б, 20, 22А, 24, 28, 30, 32.

ул. Надежды Алексеенко 104.

22 мая работы планируют проводить с 08:00 до 17:00 по адресам:

проезд Шахматный: 2-9, 11, 12А, 14, 16, 17-33, 35А, 36, 37, 39;

ул. Автозаводская: 1, 51А, 53-61 (четные), 88Б, 90А, 92-100 (четные), 102А, 104, 106, 112-124 (четные), 128-136 (четные);

ул. Зимняя: 1-18, 20;

ул. Седова: 1-5, 7-17, 18А, 19, 20, 22;

ул. Крамского: 1, 3, 5-11, 12Б, 13-42, 43А, 44А, 45-47, 51Б;

ул. Победителей: 8А, 31-41 (нечетные), 42-73, 75-81 (нечетные), 84Б, 86-110 (четные);

ул. Алексея Тищика: 1-19, 20А, 21-23, 24А, 25-38, 40, 42, 44-52, 53А, 54-64, 65А, 66;

ул. Пржевальского: 2, 4, 6, 8;

пров. Общественный: 1-5, 7, 9-13, 15-17, 18А, 19-23, 27-31, 34-42 (четные);

пров. Зимний: 1-6, 8;

пров. Изюмский: 12, 14, 31-45 (нечетные), 46А, 47, 51А, 55, 57А, 59-77 (нечетные), 79А, 81, 83, 85А, 87-95 (нечетные), 109;

пров. Изюмский второй: 33;

пров. Крамского: 1, 4;

пров. Криворожский: 4;

С 08:00 до 18:00:

ул. Строителей: 10Т, 10Н, 17, 295, 305;

ул. 152-й Дивизии: 160Д.

ул. Аэродром: 1-12, 12А, 13,14, 14Б, 15-17, 32, 147, 211, 227, 268, 271, 303;

ул. Аэропорт: 33, 37, 39, 70, 79, 113, 114, 145, 160Б, 160Г, 169, 187, 209, 210А, 210Г, 211, 223А, 250, 36

23 мая будут ждать отключения света с 08:00 до 17:00 жители Днепра по следующим адресам:

ул. Независимости: 8, 10, 12А, 14, 16;

просп. Александра Поля: 100, 104, 106А, 108, 110;

С 08:00 до 18:00:

ул. 152-й Дивизии 160Д;

ул. Строителей: 10Т, 17, 295, 305;

ул. Аэропорт: 33, 37, 39, 70, 79, 113, 114, 145, 160Б, 160Г, 187, 169, 209, 210А, 210Г, 211, 223А, 250, 36

ул. Аэродром: 1-7, 8А, 9-14. 14Б, 15-17, 32, 147, 211, 227, 268, 271, 303;

ул. Оздоровительная: 8.

В Павлограде 21 мая с 08:00 до 18:00 света не будет:

ул. Днепровская: 460;

ул. Почтовая: 1А, 2, 3/3, 4-6, 8-10, 12-28 (четные).

Микрорайон ПМЖ:

Микрорайон ПМЖ: ул. Королева Сергея: 1, 3А, 10;

ул. Новая: 1, 3А, 5, 7;

ул. Виталия Шкуренко: 1, 2/1, 3, 4, 6/1;

ул. Королёва Сергея: 1, 2/1, 4/1, 6/2, 8А, 10, 12;

23 мая с 08:00 до 18:00:

пров. Заречный: 1-4.

ул. Героев Украины: 2, 4, 6;

ул. Кольцевая: 4;

ул. Заречная: 1-13, 15;

ул. Кабака: 1-9;

В Желтых Водах 21 мая с 08:00 до 18:00:

пров. Запорожский: 13, 15Г;

бульвар Свободы: 1, 2-8 (четные), 94-100 (четные), 104-136 (четные).

С 10:00 до 17:00:

ул. Базарная: 1, 3-6, 8-11, 13-25, 27-30, 32-40 (четные);

ул. Кодак: 3;

ул. Шахтерской Славы: 1, 2, 5.

ул. Пожарная: 8Г;

ул. Украинская: 1, 6, 8;

22 мая с 08:00 до 17:00:

пров. Владимира Филатова: 1-32;

пров. Дворцовый: 1-12, 13А, 14-33, 35, 37, 41;

пров. Киевский: 2, 4, 6, 8;

пров. Пироговая: 1-5, 6, 8-32, 34-40 (четные).

бульвар Свободы: 54-60 (четные), 62, 64, 80-92 (четные);

ул. 8 Марта: 35, 37, 39, 40А, 41, 42А, 43, 44А, 45, 47;

ул. Богун: 4, 6, 42-48 (четные), 73, 75;

ул. Героев Украины: 10, 12;

ул. Заводская: 4А, 9, 17Б;

ул. Казачьей Славы: 18, 23, 25;

ул. Михаила Грушевского: 2Б; ул. Шахтерской Славы.

23 мая с 08:00 до 18:00:

ул. Партизанская: 1-22, 24-44, 46-61, 63, 67-79 (нечетные), 83-99 (нечетные), 103-111 (нечетные).

ул. Тихая: 3-7, 9-16, 18-25, 27-29, 32-51, 53-58, 60.

С 10:00 до 17:00:

ул. Базарная: 31, 42-52 (четные);

ул. Ивовая: 17, 19;

ул. Григория Потапова: 3, 9-23 (нечетные), 27-35 (нечетные), 41-59 (нечетные), 61А, 62Б, 63-71, 73-102, 104-176 (четные), 180, 182А, ​​1 -196 (четные), 200-206 (четные);

ул. Набережная: 36-44 (четные), 45, 47, 49-54, 56-66, 68, 70-82, 84, 86-93, 95-103, 105-119, 121-126, 129, 133;

ул. Южная: 1А, 2, 3, 5-15, 19, 21;

ул. Даниила Нечая: 23-31, 33-48, 50-52, 54-64, 66-72 (четные);

ул. Заречная: 1-6, 8-16 (четные);

ул. Партизанская: 1-22, 24-44, 46-61, 63, 67-79 (нечетные), 83-99 (нечетные), 103-111 (нечетные);

ул. Победы: 85;

ул. Первомайская: 13;

ул. Зеленая: 1-18, 20, 22, 23А, 24-27, 28А, 29, 30А, 31-33, 35-39, 40А, 41-46, 48-52, 54, 56, 59-62, 64, 68;

ул. Кооперативная: 2, 8, 12;

ул. Леси Украинки: 1-3, 5, 7-18, 20-26 (парни);

ул. Литературная: 1, 5-21 (нечетные), 23А, 25-33 (нечетные);

ул. Мичурина: 2-5, 7-19 (нечетные);

ул. М. Пошедина: 25;

ул. Тимирязева: 1-9, 11, 13-19;

ул. Тихая: 1А, 3-7, 9-16, 18-25, 27-29, 31-51, 53-58, 60;

ул. Транспортная: 1, 10Г, 14;

ул. Украинский: 34А, 43, 45, 46, 48;

ул. Школьная: 5, 8-17, 19-21, 23-29, 31, 33-39, 41-49 (нечетные);

пров. Веселый: 1А, 2-8;

пров. Победы: 2Б;

пров. Августовский;

пров. Тупиковый: 1;

пров. Июньский: 1, 3-8, 12, 14, 18, 20, 22, 26, 28;

пров. Водобудский: 2-10 (четные);

пров. Карьерный: 3, 9;

пров. Летнее: 2-8, 10;

пров. Луговой: 3-6, 9, 11, 13;

пров. Малый: 2, 6;

пров. Шахтерский: 1, 3;

с. МАРЬЯНОВКА:

пер. Дачный: 2, 4, 6.

ул. Владимира Великого: 2, 6-18 (четные), 22, 24, 28, 32-58 (четные), 59, 60, 62-81, 83-93 (нечетные), 97-113 (нечетные), 117-125 (нечетные);

ул. Осенняя: 8-18 (четные), 22, 28-38 (четные), 42-54 (четные), 56А, 58, 63-71 (нечетные), 75-81 (нечетные), 85-109 (нечетные).

В Вольногорске 21 мая с 07:30 до 18:00:

ул. Молодежная: 48, 48А, 48Б, 50, 50Б, 52, 52А;

ул. Центральная: 75Б.

22 мая с 07:30 до 18:00 — бульвар Мира: 15.

23 мая с 17:30 до 18:00 — ул. Центральная: 36. С 11:00 до 12:00 — ул. Центральная: 53, 55, 55А, 55Б, 55В, 57.

В Кривом Роге 22 мая с 07:30 до 18:00 — с. ЖЕЛТОЕ: ул. Цементников: 1-7, 10, 14. С 08:00 до 17:00: с. КРАСНАЯ КОЛОНА: ул. Заводская: 3-9 (нечетные), 13-27 (нечетные), 31-45 (нечетные), 49-57 (нечетные); ул. Набережная: 1-9, 11-23, 25-33, 36, 39, 43-50.

В Зеленодольске 23 мая с 07:30 до 18:00:

ул. Энергетическая: 26, 28, 30;

ул. Рыбак: 10, 12.

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