В Днепре на Павла Полуботка грузовик протаранил легковушку

Сегодня в Днепре произошло ДТП на улице Павла Полуботка.

Об этом сообщает Telegram-канал «Хдніпро«.

Грузовик врезался в легковушку на перекрестке.

О погибших или пострадавших не сообщалось.

На месте работали врачи скорой помощи. Что явилось причиной аварии неизвестно.

Сегодня мы писали о том, что на Днепропетровщине горел жилой дом.

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