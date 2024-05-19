В Днепре на Павла Полуботка грузовик протаранил легковушку

Об этом сообщает Telegram-канал «Хдніпро«.
Грузовик врезался в легковушку на перекрестке.
О погибших или пострадавших не сообщалось.
На месте работали врачи скорой помощи. Что явилось причиной аварии неизвестно.
Сегодня мы писали о том, что на Днепропетровщине горел жилой дом.
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