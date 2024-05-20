С добычей в зубах: в Днепре возле многоэтажек заметили дикую лису (ВИДЕО)

В Днепре на Тополе видели дикую лису.

Лису, которая несла в зубах свою добычу, встретили на ж/м Тополь вблизи зеленой зоны.

На видео, которое выложили в соцсетях 20 мая, можно увидеть бегущую с добычей в зубах лису. Животное вело себя уверенно, но испуганно, и пыталось поскорее убежать от людей.

Лиса была очень худой, вероятно, недостаток пищи заставил ее прийти в город, чтобы найти чем поживиться.

Это далеко не в первый раз, когда люди замечают этих животных в черте города. Недавно на Игрене бегала лиса, бросавшаяся на домашних собак. Видели этого зверька также на ж/м Приднепровский. В обоих случаях местные жители обратились в госслужбы, после чего на этих территориях ввели карантин из-за угрозы распространения бешенства.

Всего с начала года в Днепропетровской области зарегистрировали десятки случаев бешенства среди животных. Заболеваемость после начала полномасштабной войны выросла в три раза, говорят специалисты. Это обусловлено тем, что животные сбегают с линии боевого столкновения в более безопасные регионы.

Людям важно знать основные правила, которые должны соблюдать как взрослые, так и дети. Не трогать диких животных и в случае укуса или царапины нужно немедленно обратиться за помощью.

Дикие рыжие лисы – одни из основных переносчиков бешенства. Наиболее характерны симптомы, указывающие на то, что животное больное – слюноотделение, водобоязнь, агрессивность, паралич.

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