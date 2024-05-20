Утром на Днепропетровщине загорелся гараж

В Павлограде на проспекте Шахтостроителей возник пожар.

Событие произошло 20 мая в 05:18. Об этом сообщает ГСЧС Днепропетровщины.

По предварительной информации, на открытой территории, рядом с гаражным боксом, загорелся мусор. После чего огонь опрокинулся на крышу гаража.

Пожар был ликвидирован пожарными в 05:44. Погибших или травмированных нет.

Ранее мы писали, что на Днепропетровщине горел жилой дом.

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