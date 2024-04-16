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  • У Дніпрі через аномальну спеку одночасно квітнуть бузок, сакури та мигдалеві дерева (ФОТО)

У Дніпрі через аномальну спеку одночасно квітнуть бузок, сакури та мигдалеві дерева (ФОТО)

Сьогодні 20:55
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У Дніпрі одночасно розквітли бузок, сакура та мигдаль.

Новости Днепра про У Дніпрі через аномальну спеку одночасно квітнуть бузок, сакури та мигдалеві дерева (ФОТО)

Місяць квітень продовжує дивувати дніпрян температурними рекордами. Аномальні “плюси” сприяють ранньому цвітінню багатьох дерев та квітів.

У Дніпрі одночасно почали квітнути сакури, тюльпани та бузок. Хоча зазвичай ці дерева та кущі цвітуть у різний час.

У парку Шевченка нині рясно квітнуть сакури, тюльпани, мигдалеве дерево, а тепер й бузок, повідомляють співробітники департаменту парків та рекреацій.

Цілі бузкові алеї можна побачити зараз на Монастирському острові.

Не втрачайте часу та насолоджуйтесь красою бузкових кущів, адже синоптики прогнозують погіршення погодних умов найближчими днями, – йдеться у повідомленні.

А поки, аби не чекати походу на прогулянку, можете насолодитися цією красою через екран. 

Новости Днепра про У Дніпрі через аномальну спеку одночасно квітнуть бузок, сакури та мигдалеві дерева (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі через аномальну спеку одночасно квітнуть бузок, сакури та мигдалеві дерева (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі через аномальну спеку одночасно квітнуть бузок, сакури та мигдалеві дерева (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі через аномальну спеку одночасно квітнуть бузок, сакури та мигдалеві дерева (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі через аномальну спеку одночасно квітнуть бузок, сакури та мигдалеві дерева (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі через аномальну спеку одночасно квітнуть бузок, сакури та мигдалеві дерева (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі через аномальну спеку одночасно квітнуть бузок, сакури та мигдалеві дерева (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі через аномальну спеку одночасно квітнуть бузок, сакури та мигдалеві дерева (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі через аномальну спеку одночасно квітнуть бузок, сакури та мигдалеві дерева (ФОТО)

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Новости Днепра про У Дніпрі через аномальну спеку одночасно квітнуть бузок, сакури та мигдалеві дерева (ФОТО)Українська

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