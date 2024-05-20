Днепропетровщина – лидер по количеству «ухилянтов», находящихся в розыске

Враждебная пропаганда активно расшатывает тему «миллионов ухилянтов», разыскиваемых ТЦК в Украине. Однако оказалось, что эта цифра значительно меньше. По данным Нацполиции, по состоянию на май 2024 года в розыске находятся 94,5 тысячи человек, уклоняющихся от явки в ТЦК, пишет Oboz.ua.
Рекорд по активности военкомов поставила Днепропетровская область.
По данным Нацполиции в Днепропетровской области, только за 4 месяца 2024 года к правоохранителям поступило 38 282 обращения из территориальных центров комплектации и социальной поддержки с данными украинцев, которые уклоняются от явки (службы). Из них уже найдены и доставлены в ТЦК 5511 человек.
В остальных областях ситуация значительно лучше. В Черниговской области зафиксировали 9 тысяч 115 обращений, а удалось задержать и доставить в ТЦК – 1429 человек. Далее следует Харьковщина, где 4664 человек, разыскиваемых военными, и 1954 из них удалось доставить в ТЦК.
В то же время следует отметить, что не все управления полиции предоставили информацию о количестве находящихся в розыске людей. Отказались это делать в Донецкой, Херсонской, Тернопольской и Черкасской областях. По словам представителей Нацполиции этих областей, запрашиваемая информация является служебной, а также имеет ограниченный доступ. Данных также нет из Сумской, Киевской, Закарпатской и Львовской областей.
Так что «уклоняющихся» от явки в ТЦК может быть больше, но это точно не миллионы людей.
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