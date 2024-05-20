В Днепропетровской области 17-летняя девушка выпала из окна 9-го этажа

Вчера вечером в Кривом Роге по улице Ивана Авраменко 17-летняя девушка выпала из окна 9-го этажа.

Об этом сообщает информационное агентство Кривого Рога «СВОИ».

Девушку повезли в больницу в критическом состоянии. Не исключают попытку самоубийства.

Сегодня утром Криворожская районная полиция подтвердила смерть девушки.

Ранее мы писали, что в Каменском поезд насмерть сбил мужчину.

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