Спортсменка из Днепра получила «бронзу» в забеге в Марокко

Этап «Бриллиантовой лиги» состоялся вчера, 19 мая.
Об этом сообщило отделение Национального олимпийского комитета Украины в Днепропетровской области.
Для спортсменки это был второй старт в сезоне. Она завершила его с результатом 55,09, чем превзошла свой лучший результат в прошлом сезоне на 0,79 секунды.
Ранее мы писали, что спортсменки из Днепра завоевали 3 медали на чемпионате Украины по фехтованию.
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