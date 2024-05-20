Спортсменка из Днепра получила «бронзу» в забеге в Марокко

Днепрянка Анна Рыжикова приняла участие в забеге на "Бриллиантовой лиге" в Мараккеше и заняла 3 место.

Этап «Бриллиантовой лиги» состоялся вчера, 19 мая.

Об этом сообщило отделение Национального олимпийского комитета Украины в Днепропетровской области.

Для спортсменки это был второй старт в сезоне. Она завершила его с результатом 55,09, чем превзошла свой лучший результат в прошлом сезоне на 0,79 секунды.

Ранее мы писали, что спортсменки из Днепра завоевали 3 медали на чемпионате Украины по фехтованию.

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