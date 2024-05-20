Тепло и солнечно: сегодня днепрян ждет хорошая погода

Согласно прогнозам синоптиков, утром и днем в Днепре будет ясная погода, а вечером небо будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха +14°. До обеда столбики термометра будут показывать до +23°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 20 мая:
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Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего весеннего дня, друзья!
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Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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