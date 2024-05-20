Тепло и солнечно: сегодня днепрян ждет хорошая погода

Отличного дня, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, утром и днем в Днепре будет ясная погода, а вечером небо будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха +14°. До обеда столбики термометра будут показывать до +23°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 20 мая:

Ранние ласточки – год будет счастливый.

Дождливый день – к теплому сентябрю.

На акации много нектара и пчел – к дождю.

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