Как будет работать общественный транспорт в Днепре сегодня

В Днепре 20 мая с 9:30 до 16:00 изменятся направления некоторых маршрутов.

Из-за ремонтных работ над элементами благоустройства в пределах трамвайного пути по улице 128-й Бригады Теробороны трамваи №11 и №15 будут курсировать по объединенному маршруту: Днепровский машиностроительный завод – ул. Рабочая – ул. Владимира Антоновича – просп. Ивана Мазепы – ул. Криворожская – просп. Ивана Мазепы – ул. Владимира Антоновича – ул. Рабочая – Днепровский машиностроительный завод.

Об этом сообщает Департамент транспорта и инфраструктуры Днепра.

Ранее мы писали, что в Днепре популярные трамваи временно будут курсировать по объединенному маршруту.

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