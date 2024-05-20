Как будет работать общественный транспорт в Днепре сегодня

Из-за ремонтных работ над элементами благоустройства в пределах трамвайного пути по улице 128-й Бригады Теробороны трамваи №11 и №15 будут курсировать по объединенному маршруту: Днепровский машиностроительный завод – ул. Рабочая – ул. Владимира Антоновича – просп. Ивана Мазепы – ул. Криворожская – просп. Ивана Мазепы – ул. Владимира Антоновича – ул. Рабочая – Днепровский машиностроительный завод.
Об этом сообщает Департамент транспорта и инфраструктуры Днепра.
Ранее мы писали, что в Днепре популярные трамваи временно будут курсировать по объединенному маршруту.
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