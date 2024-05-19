В Днепре вводятся графики почасовых отключений света

Об этом сообщает «Укрэнерго» в своих официальных соцсетях.
Завтра, 20 мая, с 18 до 24 часов для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений, — говорится в сообщении.
Питание объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет.
Графики отключений в своем районе можно проверить на официальном сайте ДТЭК.
Больше официальной информации пока нет.
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