В Днепре вводятся графики почасовых отключений света

Завтра, 20 мая, во всех регионах Украины будут действовать графики отключения света.

Об этом сообщает «Укрэнерго» в своих официальных соцсетях.

Завтра, 20 мая, с 18 до 24 часов для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений, — говорится в сообщении.

Питание объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет.

Графики отключений в своем районе можно проверить на официальном сайте ДТЭК.

Больше официальной информации пока нет.

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