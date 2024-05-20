Во время выполнения задания в ДТП погиб военный из Днепра

Печальное известие сообщили в Facebook-сообществе «События Игрени».
34-летний Сергей Хадченко погиб 15 мая, во время исполнения воинского долга, в дорожно-транспортном происшествии вблизи Днепра.
Сергей родился 9 июля 1989 в Днепре, учился в общеобразовательной школе №122. С 10 июня 2022 мужественно защищал нашу землю от российского агрессора на Донбассе и Запорожье. Защитник имел позывный «Сеня» и служил оператором беспилотных летательных аппаратов.
Благодаря его героической работе в аэроразведке было обнаружено и уничтожено много вражеских сил.
Сергей был награжден нагрудным знаком «Золотой крест» Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины за проявленное мужество и успешное выполнение задач во время боя.
Он был настоящим патриотом, верным сыном Украины, мужественным воином, отдавшим свою жизнь за нашу свободу.
Сергей Хадченко — штурмовик Сил Специальных Операций, который участвовал в боях по всем горячим направлениям, и имеет кучу отличий. Он владеет пожалуй всеми техниками ведения боя, включая жесть, с подводным в полной экипе. Но главное – Сергей делает взрослые выборы. Пожалуйста, помните нашего Сергея Хадченко, честно делавшего свою работу, не скулил, не паниковал и точно знал за что воевать. И вы спросите – а что же по спецназу. Ну это же скромный тихий неконфликтий Сенечка: он зашел в здание А в городе Б, а 40 человек спецназа ну, как вам сказать, растворились) Потому что Сенечка молча делает работу и не любит конфликтов. нет спецназа — нет конфликтов. Хадченко, ты не представляешь, какой же ты крутой. Я не говорила тебе это нашей действительно последней встречи, потому что уверена, ты не по зубам ни черту. И я не ошибаюсь. Увидимся на той стороне, друг! – поделилась своими воспоминаниями знакомая Сергея.
Читайте также:
Автор:
У Дніпропетровській області помітили отруйних павуків, укуси яких можуть бути…
В Днепре на улице Степана Бандеры в заброшенном здании обнаружили…
В Днепре продолжают отключать водоснабжение должникам.
В Днепропетровской области будут судить предпринимателя, выманившего у своего знакомого…
У Дніпропетровській області помітили отруйних павуків, укуси яких можуть бути смертельними.
В Криворожье днем 20 мая слышали звуки взрывов.
В Днепре на улице Степана Бандеры в заброшенном здании обнаружили труп военного.
В Днепре продолжают отключать водоснабжение должникам.
В Днепропетровской области будут судить предпринимателя, выманившего у своего знакомого 2,5 млн гривен, которые тот получил за погибшего сына.
В Днепре и Днепропетровской области с 21 по 23 мая планируется отключение света.
В Днепре на Тополе видели дикую лису.
Днепропетровщина рекордсмен среди областей по количеству военнообязанных, разыскиваемых ТЦК.
Днепровский региональный центр по гидрометеорологии предупреждает об опасных и стихийных метеорологических явлениях.
Вчера вечером в Кривом Роге по улице Ивана Авраменко 17-летняя девушка выпала из окна 9-го этажа.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!