Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Во время выполнения задания в ДТП погиб военный из Днепра

Сегодня 13:01
просмотров

В ДТП погиб военный из Днепра.

Новости Днепра про Во время выполнения задания в ДТП погиб военный из Днепра

Печальное известие сообщили в Facebook-сообществе «События Игрени».

34-летний Сергей Хадченко погиб 15 мая, во время исполнения воинского долга, в дорожно-транспортном происшествии вблизи Днепра.

Сергей родился 9 июля 1989 в Днепре, учился в общеобразовательной школе №122. С 10 июня 2022 мужественно защищал нашу землю от российского агрессора на Донбассе и Запорожье. Защитник имел позывный «Сеня» и служил оператором беспилотных летательных аппаратов.

Благодаря его героической работе в аэроразведке было обнаружено и уничтожено много вражеских сил.

Сергей был награжден нагрудным знаком «Золотой крест» Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины за проявленное мужество и успешное выполнение задач во время боя.

Он был настоящим патриотом, верным сыном Украины, мужественным воином, отдавшим свою жизнь за нашу свободу.

Сергей Хадченко — штурмовик Сил Специальных Операций, который участвовал в боях по всем горячим направлениям, и имеет кучу отличий. Он владеет пожалуй всеми техниками ведения боя, включая жесть, с подводным в полной экипе. Но главное – Сергей делает взрослые выборы. Пожалуйста, помните нашего Сергея Хадченко, честно делавшего свою работу, не скулил, не паниковал и точно знал за что воевать. И вы спросите – а что же по спецназу. Ну это же скромный тихий неконфликтий Сенечка: он зашел в здание А в городе Б, а 40 человек спецназа ну, как вам сказать, растворились) Потому что Сенечка молча делает работу и не любит конфликтов. нет спецназа — нет конфликтов. Хадченко, ты не представляешь, какой же ты крутой. Я не говорила тебе это нашей действительно последней встречи, потому что уверена, ты не по зубам ни черту. И я не ошибаюсь. Увидимся на той стороне, друг! – поделилась своими воспоминаниями знакомая Сергея.

Читайте также:

Новости Днепра про Во время выполнения задания в ДТП погиб военный из ДнепраУкраїнська Новости Днепра про Во время выполнения задания в ДТП погиб военный из ДнепраРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Каракурт и тарантул: на Днепропетровщине заметили ядовитых пауков
    Новости Днепра
    Сегодня 13:19
    Каракурт и тарантул: на Днепропетровщине заметили ядовитых пауков

    У Дніпропетровській області помітили отруйних павуків, укуси яких можуть бути…

    В Днепре в заброшенном доме обнаружили тело военного: что известно
    Новости Днепра
    Сегодня 12:52
    В Днепре в заброшенном доме обнаружили тело военного: что известно

    В Днепре на улице Степана Бандеры в заброшенном здании обнаружили…

    В Днепре будут отключать воду должникам в двух районах: адреса
    Новости Днепра
    Сегодня 12:34
    В Днепре будут отключать воду должникам в двух районах: адреса

    В Днепре продолжают отключать водоснабжение должникам.

    Предприниматель из Желтых Вод убедил знакомого, что тот в розыске, чтобы выманить 2,5 млн грн
    Новости Днепра
    Сегодня 12:03
    Предприниматель из Желтых Вод убедил знакомого, что тот в розыске, чтобы выманить 2,5 млн грн

    В Днепропетровской области будут судить предпринимателя, выманившего у своего знакомого…

    Последние новости

    Каракурт и тарантул: на Днепропетровщине заметили ядовитых пауков
    Каракурт и тарантул: на Днепропетровщине заметили ядовитых пауков

    У Дніпропетровській області помітили отруйних павуків, укуси яких можуть бути смертельними.

    Сегодня 13:19
    2
    просмотров
    Взрывы на Днепропетровщине 20 мая: подробности от ОВА
    Взрывы на Днепропетровщине 20 мая: подробности от ОВА

    В Криворожье днем ​​20 мая слышали звуки взрывов.

    Сегодня 13:18
    0
    просмотров
    В Днепре в заброшенном доме обнаружили тело военного: что известно
    В Днепре в заброшенном доме обнаружили тело военного: что известно

    В Днепре на улице Степана Бандеры в заброшенном здании обнаружили труп военного.

    Сегодня 12:52
    2
    просмотров
    В Днепре будут отключать воду должникам в двух районах: адреса
    В Днепре будут отключать воду должникам в двух районах: адреса

    В Днепре продолжают отключать водоснабжение должникам.

    Сегодня 12:34
    4
    просмотров
    Предприниматель из Желтых Вод убедил знакомого, что тот в розыске, чтобы выманить 2,5 млн грн
    Предприниматель из Желтых Вод убедил знакомого, что тот в розыске, чтобы выманить 2,5 млн грн

    В Днепропетровской области будут судить предпринимателя, выманившего у своего знакомого 2,5 млн гривен, которые тот получил за погибшего сына.

    Сегодня 12:03
    1
    просмотров
    Готовьте свечи и фонарики: на Днепропетровщине снова ожидается масштабное отключение света
    Готовьте свечи и фонарики: на Днепропетровщине снова ожидается масштабное отключение света

    В Днепре и Днепропетровской области с 21 по 23 мая планируется отключение света.

    Сегодня 11:27
    5
    просмотров
    С добычей в зубах: в Днепре возле многоэтажек заметили дикую лису (ВИДЕО)
    С добычей в зубах: в Днепре возле многоэтажек заметили дикую лису (ВИДЕО)

    В Днепре на Тополе видели дикую лису.

    Сегодня 11:20
    5
    просмотров
    Днепропетровщина – лидер по количеству «ухилянтов», находящихся в розыске
    Днепропетровщина – лидер по количеству «ухилянтов», находящихся в розыске

    Днепропетровщина рекордсмен среди областей по количеству военнообязанных, разыскиваемых ТЦК.

    Сегодня 10:42
    5
    просмотров
    В Днепропетровской области объявили V класс чрезвычайной опасности
    В Днепропетровской области объявили V класс чрезвычайной опасности

    Днепровский региональный центр по гидрометеорологии предупреждает об опасных и стихийных метеорологических явлениях.

    Сегодня 09:55
    5
    просмотров
    В Днепропетровской области 17-летняя девушка выпала из окна 9-го этажа
    В Днепропетровской области 17-летняя девушка выпала из окна 9-го этажа

    Вчера вечером в Кривом Роге по улице Ивана Авраменко 17-летняя девушка выпала из окна 9-го этажа.

    Сегодня 09:34
    3
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх