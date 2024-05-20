Во время выполнения задания в ДТП погиб военный из Днепра

В ДТП погиб военный из Днепра.

Печальное известие сообщили в Facebook-сообществе «События Игрени».

34-летний Сергей Хадченко погиб 15 мая, во время исполнения воинского долга, в дорожно-транспортном происшествии вблизи Днепра.

Сергей родился 9 июля 1989 в Днепре, учился в общеобразовательной школе №122. С 10 июня 2022 мужественно защищал нашу землю от российского агрессора на Донбассе и Запорожье. Защитник имел позывный «Сеня» и служил оператором беспилотных летательных аппаратов.

Благодаря его героической работе в аэроразведке было обнаружено и уничтожено много вражеских сил.

Сергей был награжден нагрудным знаком «Золотой крест» Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины за проявленное мужество и успешное выполнение задач во время боя.

Он был настоящим патриотом, верным сыном Украины, мужественным воином, отдавшим свою жизнь за нашу свободу.

Сергей Хадченко — штурмовик Сил Специальных Операций, который участвовал в боях по всем горячим направлениям, и имеет кучу отличий. Он владеет пожалуй всеми техниками ведения боя, включая жесть, с подводным в полной экипе. Но главное – Сергей делает взрослые выборы. Пожалуйста, помните нашего Сергея Хадченко, честно делавшего свою работу, не скулил, не паниковал и точно знал за что воевать. И вы спросите – а что же по спецназу. Ну это же скромный тихий неконфликтий Сенечка: он зашел в здание А в городе Б, а 40 человек спецназа ну, как вам сказать, растворились) Потому что Сенечка молча делает работу и не любит конфликтов. нет спецназа — нет конфликтов. Хадченко, ты не представляешь, какой же ты крутой. Я не говорила тебе это нашей действительно последней встречи, потому что уверена, ты не по зубам ни черту. И я не ошибаюсь. Увидимся на той стороне, друг! – поделилась своими воспоминаниями знакомая Сергея.

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