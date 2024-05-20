В Кривом Роге перевернулось авто: пострадали 4 человека, трое в тяжелом состоянии

Сегодня, 20 мая, в Кривом Роге произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека.

Авария произошла по дороге на Южный ГОК. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, в результате чего авто перевернулось и пролетело 12 метров.

Об этом сообщает «Свои Кривой Рог».

Известно, что в ДТП пострадали четыре человека. Три из них в тяжелом состоянии, еще один в среднем. Пострадавших госпитализировали в больницу.

Сейчас на месте работают правоохранители.

Напомним, ранее мы писали, что во время выполнения задания в ДТП погиб военный из Днепра.

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