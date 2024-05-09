“Хочу додому”: у Дніпрі рятують жінку з Костянтинівки, чию родину вбило ракетою

Місяць тому до лікарні в Дніпрі потрапила пані Зінаїда. У будинок жінки під час російської атаки на Костянтинівку влучила ракета. У важкому стані постраждалу доправили до сусідньої області.
У жінки осколкове поранення голови. Обличчя і кінцівки були чорного кольору від термічних опіків, а по тілу – множинні рвані рани від уламків ракети. 16 днів Зінаїда була в комі.
За словами лікарів, жінка після місяця лікування прийшла до тями. Поки що дихає за допомогою апарату, який встановлений в горло. Відповідає рухами голови, спілкується з лікарем Валерією, яка за нею доглядає.
Сьогодні Зінаїда написала на папірці: “хочу додому” і віддала аркуш пані Валерії. На жаль, потрапити додому жінка вже не зможе. Будинок, де вона жила з родиною, знищено.
Зінаїда єдина з сім’ї вижила. Під час удару загинули і донька, і онук, і сусіди.
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