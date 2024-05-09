До 17:00: де сьогодні у Дніпрі припинять подачу електроенергії (АДРЕСИ)

Важлива інформація!

Сьогодні, 9 травня, у Дніпрі у зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Незалежності: 18-Б;

вул. Запорізьке шосе 30-Л, 60, 60-К, 68;

вул. Надії Алексєєнко: 106.

Про це повідомили у міській раді.

Якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

Нагадаємо, раніше ми писали, що з Дніпра до передмістя три дні курсуватиме безплатний автобус.

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