До 17:00: де сьогодні у Дніпрі припинять подачу електроенергії (АДРЕСИ)

Сьогодні, 9 травня, у Дніпрі у зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
Про це повідомили у міській раді.
Якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
Нагадаємо, раніше ми писали, що з Дніпра до передмістя три дні курсуватиме безплатний автобус.
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