Зі здобиччю в зубах: у Дніпрі біля будинків помітили дику лисицю (ВІДЕО)

У Дніпрі на Тополі бачили дику лисицю.

Лисицю, яка несла в зубах свою здобич, зустріли на ж/м Тополя поблизу зеленої зони.

На відео, яке виклали у соцмережах 20 травня, можна побачити лисицю, яка бігає зі здобиччю в зубах. Тварина поводила себе впевнено, але налякано, і намагалася скоріше втекти від людей.

Лисиця була дуже худою, ймовірно, саме нестача їжі змусила її прийти до міста, аби знайти чим поживитися.

Це далеко не вперше, коли люди помічають цих тварин у межах міста. Нещодавно на Ігрені бігала лисиця, яка кидалася на домашніх собак. Бачили цього звірька також на ж/м Придніпровський. В обидвох випадках місцеві жителі звернулися до держслужб, після чого на цих територіях запровадили карантин через загрозу поширення сказу.

Загалом від початку року на Дніпропетровщині зареєстрували десятки випадків сказу серед тварин. Захворюваність після початку повномасштабної війни зросла втричі, кажуть фахівці. Це зумовлено тим, що тварини тікають з лінії бойового зіткнення до більш безпечних регіонів.

Людям важливо знати основні правила, яких важливо дотримуватися як дорослим, так і дітям. Не чіпати диких тварин і в разі укусу чи подряпини негайно звернутися по медичну допомогу.

Дикі руді лисиці – одні з основних переносників сказу. Найбільш характерні симптоми, які вказують на те, що тварина хвора – слиновиділення, водобоязнь, агресивність, параліч.

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