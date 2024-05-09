Росіяни з самого ранку обстріляли Нікополь з артилерії: є загиблі та постраждалі

Ворожа артилерія обірвала життя 62-річного чоловіка та жінки 65 років. З пораненнями чоловіки – 39 та 67 років.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
У місті зайнялася приватна оселя. Ще 2 – понівечені. Зачепило й 5 багатоквартирних будинків. Побило магазин, 2 торгівельні павільйони, господарські споруди та газогін.
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