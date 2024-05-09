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  • Росіяни з самого ранку обстріляли Нікополь з артилерії: є загиблі та постраждалі

Росіяни з самого ранку обстріляли Нікополь з артилерії: є загиблі та постраждалі

Сьогодні 08:39
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З самого ранку росіяни обстріляли Нікополь.

Новости Днепра про Росіяни з самого ранку обстріляли Нікополь з артилерії: є загиблі та постраждалі

Ворожа артилерія обірвала життя 62-річного чоловіка та жінки 65 років. З пораненнями чоловіки – 39 та 67 років.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

У місті зайнялася приватна оселя. Ще 2 – понівечені. Зачепило й 5 багатоквартирних будинків. Побило магазин, 2 торгівельні павільйони, господарські споруди та газогін.

Новости Днепра про Росіяни з самого ранку обстріляли Нікополь з артилерії: є загиблі та постраждалі

Новости Днепра про Росіяни з самого ранку обстріляли Нікополь з артилерії: є загиблі та постраждалі

Новости Днепра про Росіяни з самого ранку обстріляли Нікополь з артилерії: є загиблі та постраждалі

Новости Днепра про Росіяни з самого ранку обстріляли Нікополь з артилерії: є загиблі та постраждалі

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Новости Днепра про Росіяни з самого ранку обстріляли Нікополь з артилерії: є загиблі та постраждаліУкраїнська

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