Росіяни з самого ранку обстріляли Нікополь з артилерії: є загиблі та постраждалі

З самого ранку росіяни обстріляли Нікополь.

Ворожа артилерія обірвала життя 62-річного чоловіка та жінки 65 років. З пораненнями чоловіки – 39 та 67 років.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

У місті зайнялася приватна оселя. Ще 2 – понівечені. Зачепило й 5 багатоквартирних будинків. Побило магазин, 2 торгівельні павільйони, господарські споруди та газогін.

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