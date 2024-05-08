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У Дніпрі викрили “рієлторку”, яка виманювала з людей гроші

Сьогодні 20:07
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У Дніпрі викрили жінку, яка брала гроші за оренду та обривала зв’язок з орендатором.

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42-річна жінка, яку раніше вже ловили на шахрайстві, розміщувала на популярному онлайн-майданчику оголошення, де пропонувала квартири в оренду. Потенційні клієнти, бачачи привабливу ціну, відгукувалися та зв’язувалися з псевдорієлторкою. 

Як розповіла правоохоронцям одна із постраждалих клієнток, при спілкуванні з псевдоорендаторкою вона отримала повідомлення з номером банківської карти для внесення оплати за оренду житла. Після здійснення фінансової операції зловмисниця припинила комунікацію з жертвою та перестала виходити на зв’язок.

Згодом дніпровські поліціянти вийшли на шахрайку та зібрали проти неї докази. Справу з обвинувальним актом правоохоронці скерували до суду на розгляд.

Поліцейські Дніпра звертаються до громадян бути обачними під час найму житла. Шахраї можуть розміщувати оголошення про оренду житла за привабливими цінами. Після перших усних домовленостей “орендодавець” просить аванс, як гарантію, – обережно: це можуть бути шахраї! – зазначають у поліції.

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