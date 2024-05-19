Боронив Україну з перших днів: в лікарні помер майор з Дніпропетровщини Анатолій Святодух
Боронив Україну з перших днів: в лікарні помер майор з Дніпропетровщини Анатолій Святодух
Сьогодні 17:32
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В одеській лікарні помер Герой з Дніпропетровської області Анатолій Святодух.
Про це повідомляє мер міста Кам’янське Андрій Білоусов.
16 травня в одній з лікарень Одеси помер майор Святодух Анатолій Миколайович. У захисника не витримало серце. Від імені всієї громади, Кам’янської міської ради, виконавчого комітету та особисто від себе висловлюю глибокі співчуття рідним і близьким померлого захисника, — йдеться у повідомленні очільника міста.
Чоловік народився 13 вересня 1975 року в Дніпродзержинську. Закінчив Дніпродзержинський державний технічний університет.
У мирному житті працював у будмаркеті “RUDI”.
До лав ЗСУ став у березні 2022 року. У полеглого Захисника залишилися донька та брат.
Редакція висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Героя.
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