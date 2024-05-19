Боронив Україну з перших днів: в лікарні помер майор з Дніпропетровщини Анатолій Святодух

16 травня в одній з лікарень Одеси помер майор Святодух Анатолій Миколайович. У захисника не витримало серце. Від імені всієї громади, Кам’янської міської ради, виконавчого комітету та особисто від себе висловлюю глибокі співчуття рідним і близьким померлого захисника, — йдеться у повідомленні очільника міста.