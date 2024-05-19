На Дніпропетровщині сили ППО збили ворожу ракету
Сьогодні у Новомосковському районі збили ворожу ракету.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Вибух в області – це робота наших Сил ППО.Ворожу ракету збили наші оборонці неба у Новомосковському районі. Дякую ПвК «Схід», – заявив очільник облради.
Повітряне командування “Схід” у соцмережах підтвердило збиття ракети.
В Новомосковському районі Дніпропетровської області підрозділом
Повітряне командування “Схід”
збито керовану авіаційну ракету Х-59/69, – йдеться у дописі ПвК “Схід”.
Дякуємо Захисникам неба за знищення повітряних цілей ворога.
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