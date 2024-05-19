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На Дніпропетровщині сили ППО збили ворожу ракету

Сьогодні 18:24
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Сьогодні у Новомосковському районі збили ворожу ракету.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині сили ППО збили ворожу ракету

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Вибух в області – це робота наших Сил ППО.Ворожу ракету збили наші оборонці неба у Новомосковському районі. Дякую ПвК «Схід», – заявив очільник облради.
 
Повітряне командування “Схід” у соцмережах підтвердило збиття ракети.
 
В Новомосковському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування “Схід” збито керовану авіаційну ракету Х-59/69, – йдеться у дописі ПвК “Схід”.
 
Дякуємо Захисникам неба за знищення повітряних цілей ворога.
 
Також сьогодні ми писали про те, що ВМС ЗСУ знищили російський морський тральщик “Ковровец”.
 
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