В Україні знову подовжили воєнний стан

На сьогоднішньому голосуванні Верховна Рада затвердила Указ Президента України Володимира Зеленьского “Про продовження дії воєнного стану в Україні”.
Згідно цього воєнний стан був подовжений на 90 днів – з 14 травня 2024 року до 11 серпня 2024 року.
Раніше ми писали про те, що на сайті Верховної Ради України з’явилися законопроєкти: «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», а також «Про продовження строку воєнної мобілізації». Воєнний стан з початку повномасштабної війни подовжили вже 10 разів:
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