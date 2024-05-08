Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Україні знову подовжили воєнний стан

Сьогодні 13:37
просмотров

Парламент затвердив указ про продовження дії воєнного стану та мобілізації.

Новости Днепра про В Україні знову подовжили воєнний стан

На сьогоднішньому голосуванні Верховна Рада затвердила Указ Президента України Володимира Зеленьского “Про продовження дії воєнного стану в Україні”. 

Згідно цього воєнний стан був подовжений на 90 днів – з 14 травня 2024 року до 11 серпня 2024 року. 

Раніше ми писали про те, що на сайті Верховної Ради України з’явилися законопроєкти: «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», а також «Про продовження строку воєнної мобілізації». Воєнний стан з початку повномасштабної війни подовжили вже 10 разів:

  • з 24 лютого до 25 травня 2022 року;
  • з 25 травня до 23 серпня 2022 року;
  • з 23 серпня до 21 листопада 2022 року;
  • з 21 листопада 2022 року до 19 лютого 2023 року;
  • з 19 лютого до 20 травня 2023 року;
  • з 20 травня до 18 серпня 2023 року;
  • з 18 серпня до 16 листопада 2023 року;
  • з 16 листопада 2023 до 14 лютого 2024 року;
  • з 14 лютого до 13 травня 2024 року;
  • 14 травня 2024 року до 11 серпня 2024 року.

Читайте також:

Новости Днепра про В Україні знову подовжили воєнний станУкраїнська Новости Днепра про В Україні знову подовжили воєнний станРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Журналісти повертаються до Ради вперше за останні 2,5 роки
    новини України
    Сьогодні 13:16
    Журналісти повертаються до Ради вперше за останні 2,5 роки

    ЗМІ знову матимуть допуск до Верховної Ради України в умовах…

    Готували вбивство Президента: СБУ затримала підозрюваних
    новини України
    Вчора 14:05
    Готували вбивство Президента: СБУ затримала підозрюваних

    Служба Безпеки України викрила мережу агентів ФСБ, які готували вбивство…

    Новий закон про мобілізацію в Україні: хто згідно з ним зможе вручати повістки та де
    Новини Дніпра
    26.12.2023 11:20
    Новий закон про мобілізацію в Україні: хто згідно з ним зможе вручати повістки та де

    Учора, 25 грудня, Кабмін вніс до Ради законопроєкт №10378 «Про…

    В Україні хочуть запровадити серйозні штрафи за порушення комендантської години
    новини України
    09.12.2023 15:10
    В Україні хочуть запровадити серйозні штрафи за порушення комендантської години

    Сьогодні ВР України у першому читанні ухвалила новий законопроєкт.

    Наверх