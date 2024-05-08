В Україні знову подовжили воєнний стан

Парламент затвердив указ про продовження дії воєнного стану та мобілізації.

На сьогоднішньому голосуванні Верховна Рада затвердила Указ Президента України Володимира Зеленьского “Про продовження дії воєнного стану в Україні”.

Згідно цього воєнний стан був подовжений на 90 днів – з 14 травня 2024 року до 11 серпня 2024 року.

Раніше ми писали про те, що на сайті Верховної Ради України з’явилися законопроєкти: «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», а також «Про продовження строку воєнної мобілізації». Воєнний стан з початку повномасштабної війни подовжили вже 10 разів:

з 24 лютого до 25 травня 2022 року;

з 25 травня до 23 серпня 2022 року;

з 23 серпня до 21 листопада 2022 року;

з 21 листопада 2022 року до 19 лютого 2023 року;

з 19 лютого до 20 травня 2023 року;

з 20 травня до 18 серпня 2023 року;

з 18 серпня до 16 листопада 2023 року;

з 16 листопада 2023 до 14 лютого 2024 року;

з 14 лютого до 13 травня 2024 року;

14 травня 2024 року до 11 серпня 2024 року.

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