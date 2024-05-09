В Україні збільшили штрафи за ухилення від мобілізації
Сьогодні Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про внесення змін в кримінальний кодекс та кодекс про адміністративне правопорушення мобілізації.
Згідно прийнятого закону, в дію вступають такі зміни:
за порушення правил військового обліку: у мирний час штраф від 3400 до 5100 грн; у воєнний (або за повторне порушення) — від 17000 до 25500 грн. за порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час: для громадян — від 5100 грн до 8500; для посадових та юридичних осіб — від 17000 до 34000. за ухилення від мобілізації у воєнний час: для громадян — від 17000 до 25500 грн; для посадових та юридичних осіб — від 34000 до 59000 грн.
Загалом за законопроєкт проголосували 256 парламентарів. Закон набирає чинності через місяць після підписання його Володимиром Зеленським.
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