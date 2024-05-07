У Дніпропетровській області через дрони-камікадзе постраждало 6 людей, серед них – 6-річна дитина

Два райони були під атакою упродовж 7 травня.

56-річний чоловік поранений внаслідок удару дроном ввечері 7 травня по Зеленодольській громаді, що на Криворіжжі. Його ушпиталили в стані середньої тяжкості.

Таким чином, за день в районі – шестеро поранених. Через один з ударів травмована 6-річна дівчинка та 51-річний чоловік. До цього постраждали чотири людини: жінки 91 та 50 років, чоловіки – 37 і 40 років. Один з них – «важкий».

Усього протягом 7 травня військові РФ завдали 16 ударів дронами-камікадзе по Дніпропетровщині та двічі обстріляли з артилерії Нікопольський район.

Пошкоджені 10 приватних будинків, три гаражі та стільки ж господарських споруд. Побиті теплиця і парник. Одне авто понівечене, ще одне – знищене. Зачепило лінії електропередач.

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