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Чемпіонат України на грані зриву: гравця ФК “Хуст” забрали працівники ТЦК

Сьогодні 10:03
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Одного з головних гравців футбольної команди "Хуст" Миколу Сираша забрали працівники ТЦК прямо з закарпатського вокзалу.

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“Футболісту виповнилося 25 років, хоча закон ще не вступив в дію, у славнозвісному Хустському ТЦК свої правила незаконного утримання людей. Звʼязок з футболістом на даний момент відсутній. Подальша доля – невідома”, — пише футбольна команда “Хуст” на своїй сторінці Facebook.

За попередньою інформацією, команди відмовляються їхати у місто Хуст через дії ТЦК. Та наразі команда просить реагування та підтримки у голови Української Асоціації Футболу Андрія Шевченко.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що Колишній гравець “Дніпра” Артем Довбик забив “Барселоні” та допоміг команді перемогти. 

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