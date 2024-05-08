Чемпіонат України на грані зриву: гравця ФК “Хуст” забрали працівники ТЦК

“Футболісту виповнилося 25 років, хоча закон ще не вступив в дію, у славнозвісному Хустському ТЦК свої правила незаконного утримання людей. Звʼязок з футболістом на даний момент відсутній. Подальша доля – невідома”, — пише футбольна команда “Хуст” на своїй сторінці Facebook.
За попередньою інформацією, команди відмовляються їхати у місто Хуст через дії ТЦК. Та наразі команда просить реагування та підтримки у голови Української Асоціації Футболу Андрія Шевченко.
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що Колишній гравець “Дніпра” Артем Довбик забив “Барселоні” та допоміг команді перемогти.
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