Чемпионат Украины на грани срыва: игрока ФК «Хуст» забрали работники ТЦК

Одного из главных игроков футбольной команды "Хуст" Николая Сираша забрали работники ТЦК прямо с закарпатского вокзала.

«Футболисту исполнилось 25 лет, хотя закон еще не вступил в действие, а знаменитому Хустскому ТЦК свои правила незаконного содержания людей. Связь с футболистом на данный момент отсутствует. Дальнейшая судьба — неизвестна», — пишет футбольная команда «Хуст» на своей странице Facebook.

По предварительной информации, команды отказываются ехать в город Хуст из-за действий ТЦК. Сейчас команда просит реагирования и поддержки у главы Украинской Ассоциации футбола Андрея Шевченко.

Напомним, что ранее мы писали о том, что бывший игрок «Днепра» Артем Довбик забил «Барселоне» и помог команде победить.

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