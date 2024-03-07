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  • Спортсмены из Днепра завоевали 25 медалей на Чемпионате Украины по таэквондо

Спортсмены из Днепра завоевали 25 медалей на Чемпионате Украины по таэквондо

Сегодня 09:30
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Поздравляем с отличным результатом!

Новости Днепра про Спортсмены из Днепра завоевали 25 медалей на Чемпионате Украины по таэквондо

С 1 по 3 марта в Киеве проходил Чемпионат Украины по таэквондо. Спортсмены из Днепра на этих соревнованиях завоевали аж 25 медалей: 4 золотые, 11 серебряных и 10 бронзовых.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Отмечается, что среди призеров — воспитанники комплексной детско-юношеской спортивной школы по боксу и единоборствам.

Поздравляем наших спортсменов и желаем им новых побед!

Новости Днепра про Спортсмены из Днепра завоевали 25 медалей на Чемпионате Украины по таэквондо

Новости Днепра про Спортсмены из Днепра завоевали 25 медалей на Чемпионате Украины по таэквондо

Напомним, ранее мы писали, что спортсменка из Днепра завоевала две награды на чемпионате Украины по пауэрлифтингу.

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Новости Днепра про Спортсмены из Днепра завоевали 25 медалей на Чемпионате Украины по таэквондоУкраїнська Новости Днепра про Спортсмены из Днепра завоевали 25 медалей на Чемпионате Украины по таэквондоРусский

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