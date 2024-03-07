Спортсмены из Днепра завоевали 25 медалей на Чемпионате Украины по таэквондо

Поздравляем с отличным результатом!

С 1 по 3 марта в Киеве проходил Чемпионат Украины по таэквондо. Спортсмены из Днепра на этих соревнованиях завоевали аж 25 медалей: 4 золотые, 11 серебряных и 10 бронзовых.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Отмечается, что среди призеров — воспитанники комплексной детско-юношеской спортивной школы по боксу и единоборствам.

Поздравляем наших спортсменов и желаем им новых побед!

Напомним, ранее мы писали, что спортсменка из Днепра завоевала две награды на чемпионате Украины по пауэрлифтингу.

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